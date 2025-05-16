Havza'da Engelliler Haftası Kermesi: Farkındalık ve Destek

Havza'da Engelliler Haftası Kermesi: Farkındalık ve Destek
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Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği el işi ürünlerin satıldığı kermes, Havza'da büyük bir ilgi gördü. Elde edilecek gelir, özel eğitime muhtaç çocukların eğitimine destek olmak için kullanılacak.

Havza'da Engelliler Haftası kapsamında Havza Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin ürettiği el işi ürünlerin satıldığı kermes açıldı.

Kevser Camisi önünde kurulan kermeste, satışa sunulan ürünler, hem ziyaretçilerden büyük beğeni topladı hem de farkındalık oluşturdu.

Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ve İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekinasa da kermesi ziyaret ederek stantları gezdi ve alışveriş yaptı.

Okul Müdürü Erkan İyiliksever, kermesin sadece bir günlüğüne açık kaldığını belirterek şunları söyledi:

"Kermesimizde okulumuzun öğrencileri tarafından eğitim süreçlerinde ürettikleri el işi ürünler sergilenmekte. Satılan ürünlerden elde edilecek gelir yine özel eğitime muhtaç çocuklarımızın eğitimi ve yararına kullanılacak." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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