Havza'da Dünya Diyabet Günü Etkinliği: Ücretsiz Kan Şekeri Ölçümü ve Bilgilendirme

Havza'da Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlara ücretsiz kan şekeri ölçümü yapıldı.

Havza İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda vatandaşlar, diyabet hastalığı konusunda bilinçlendirildi.

Ücretsiz kan şekeri ölçülen vatandaşlardan değerleri yüksek çıkanlar, doktora yönlendirildi. Etkinlikte diyabet konusunda bilgilendirici broşür de dağıtıldı.

Etkinlikte ayrıca doğru ilaç ve antibiyotik kullanımı konularında bilgilendirme de gerçekleştirildi.