Haberler

Havza Müftülüğü ve din görevlileri selzedelere destek oluyor

Havza Müftülüğü ve din görevlileri selzedelere destek oluyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun Havza'da sel felaketinin ardından İlçe Müftülüğü ve din görevlileri, mağdur vatandaşların yanında yer alarak eşya tahliyesi, temizlik ve düzenleme çalışmalarına katıldı. Ayrıca Kevser Camisi önünde kurulan ikram standı ve Havza Hafızlık Kur'an Kursu'nda hazırlanan sıcak yemekler, günlük yaklaşık 900 kişiye ulaştırılıyor. Müftü Cemil Alıcı, milletçe zor zamanlarda kenetlendiklerini vurguladı.

Samsun'da Havza Müftülüğü ve din görevlileri, selin ilk anından itibaren selden etkilenenlere destek oluyor.

Havza İlçe Müftülüğü, din görevlileriyle birlikte vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesine yönelik çalışmalara destek veriyor.

Din görevlileri, selden etkilenen iş yerleri ve konutlarda eşya tahliyesi, temizlik ve düzenleme çalışmalarına katılarak vatandaşların yanında yer aldı.

Afetten bu yana Kevser Camisi önünde kurulan ikram standı aracılığıyla sahada görev yapan personel ile selden etkilenen vatandaşlara sıcak yemek ikramı da devam ediyor.

Günde yaklaşık 600 kişiye yemek ulaştırılırken, ihtiyaç doğrultusunda yemek dağıtımı devam ediyor.

Ayrıca Havza Hafızlık Kur'an Kursu'nda hazırlanan günlük yaklaşık 300 kişilik sıcak yemek de sahada görev yapan ekipler ve afetzede vatandaşlara ulaştırılıyor.

Havza İlçe Müftüsü Cemil Alıcı, sel felaketinin meydana geldiği ilk andan itibaren vatandaşların yanında olmaya gayret ettiklerini belirterek, "Millet olarak zor zamanlarda kenetlenmeyi bilen anlayışa sahibiz. Din görevlilerimizle sahada vatandaşlarımızın yanında olmaya, ihtiyaç duyulan her noktada destek vermeye devam ediyoruz. Rabb'im ilçemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti

Mersin'i kana bulayan cani operasyon sırasında kafasına sıktı
Mersin'de 6 kişiyi öldüren saldırganla ilgili valilikten açıklama: Madde bağımlısı ve psikiyatrik tanıları var

6 kişiyi öldüren saldırganın geçmişi ortaya çıktı
Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin

Bahçeli'den Türk futbolunu karıştıracak çağrı: Ligi tescil etmeyin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Nevşehir'de 10 yıl önce öldürülen Teryaki çiftinin cinayeti aydınlatıldı; torun tutuklandı

10 yıllık sır kabuslarla çözüldü: Dede ve babaannesini torunu öldürmüş
Tuşba'da kaçak avlanan 1 ton ölü, 200 kilo canlı inci kefali ele geçirildi

Van’da kaçak avcılara operasyon: 1 ton ölü inci kefali ele geçirildi
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi

Bir araya geldiler!

Nagehan Alçı: Rasim'den çok alacağım var

Nagehan Alçı'dan yeni açıklama! ROK'u zora sokacak sözler
Gabriel Sara'ya gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Yıldız isme gece yarısı şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı

Aziz Yıldırım'dan bomba Asensio kararı
Şantiye alanında yanmış kadın cesedi bulundu, yanındaki kişi hemen gözaltına alındı

Şantiyede kan donduran manzara! Cesedin yanındaki kişi gözaltında