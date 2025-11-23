Havza'da Çocuklar için Büyüleyici Sirk Gösterisi
Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen sirk gösterisi, çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle izlendi. İllüzyon, akrobasi ve ateş oyunlarıyla dolu gösteri, piton yılanı gösterisiyle sona erdi.
Havza Belediye Kültür Merkezi'nde dört seans olarak gerçekleştirilen sirk gösterisi, ilçede çocuklardan ilgi gördü.
İllüzyon, tek teker bisiklet, akrobasi ve ip cambazlığı gösterileri ile ateş oyunlarının yer aldığı sirk gösterisi, piton yılanı gösterisi ile sona erdi.
Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel