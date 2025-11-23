Havza'da Çocuklar için Büyüleyici Sirk Gösterisi

Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen sirki gösterisi, çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde dört seans olarak gerçekleştirilen sirk gösterisi, ilçede çocuklardan ilgi gördü.

İllüzyon, tek teker bisiklet, akrobasi ve ip cambazlığı gösterileri ile ateş oyunlarının yer aldığı sirk gösterisi, piton yılanı gösterisi ile sona erdi.