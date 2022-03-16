Havza'da çiftçiler kenevir ekimi ve garantili üretim konusunda bilgilendirildi - Haberler

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Havza'da çiftçiler kenevir ekimi ve garantili üretim konusunda bilgilendirildi

AA - Özgür Uyaroğlu - Güncel
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Havza'da çiftçiler kenevir ekimi ve garantili üretim konusunda bilgilendirildi

Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) kurulması planlanan kenevir işleme fabrikasının yetkilileri, kenevir ekimiyle ilgili çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Havza Organize Sanayi Bölgesinde ( Osb ) kurulması planlanan kenevir işleme fabrikasının yetkilileri, kenevir ekimiyle ilgili çiftçilere bilgilendirmede bulundu.

Havza Ziraat Odası Başkanlığı iş birliğiyle Havza Ziraat Odası'nda düzenlenen toplantıda, kenevir işleme tesisi tarım danışmanı Oğuz Kavuncu, kenevir ekimi ve sözleşmeli ekim hakkında bilgi verdi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç, kenevir ekiminin bölge için ekonomik katkı sağlayacağını belirterek, "Kenevir ekimiyle çiftçimizin ekonomik olarak kalkınmasından yanayız. Üretilen kenevire, Havza OSB'ye kurulacak fabrikamız alım garantisi vermektedir." dedi.

Havza'nın toprak yapısının kenevir ekimi için uygun olduğuna işaret eden Genç, ilçede ürün yelpazesinin genişlemesi ve çiftçilerin alternatif ürünlere yönelmesinin gelirlerini doğrudan etkileyeceğini vurguladı.

Kavuncu da sözleşme imzalayan çiftçilere dekar başı 3 kilogram tohum, 85 kilogram gübre ve 400 liradan 2 sulama avansı verileceğini anlatarak, "Mahsulü fabrika olarak biz hasat edeceğiz. Çiftçimizden, lif amaçlı kenevir sapının kilosunu 3,75 liradan alacağız. Üretim yapmak isteyen çiftçilerimizle pazartesi ve salı günü Havza Ziraat Odasında firmamız arasında sözleşme imzalanacak." diye konuştu.

AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel

Ziraat Odası, Kenevir, Ekim, OSB, Güncel, Haberler

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