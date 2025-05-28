Havza'da Atatürk'ün Gelişi kutlandı

Havza'da Atatürk'ün Gelişi kutlandı
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Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla düzenlenen konserde Eğitim İş İlçe Temsilcisi Ali Mısırlı konuşma yaptı ve etkinlikte koro tarafından 14 parça seslendirildi.

Samsun'un Havza ilçesinde, Atatürk ve silah arkadaşlarının Havza'ya gelişinin 106. yılı dolayısıyla Eğitim İş İlçe Temsilciliğince konser verildi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik öncesi konuşan Eğitim-İş Havza Temsilcisi Ali Mısırlı, etkinliğe destek verenlere teşekkür etti.

Mısırlı, "Ata'mızın Havza'ya gelişini, Havza'ya yakışır şekilde kutlamak amacıyla düzenlediğimiz konserde emeği geçen sendika üyelerine, katılım sağlayan tüm misafirlere teşekkür ederim. Kısa süre önce geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeni ile aramızdan ayrılan sınıf öğretmeni Tülay Öğünç'ü saygı ile yad ediyorum." dedi.

Konuşmanın ardından sendika üyelerinden oluşan koro tarafından 14 parça seslendirildi.

Konser sonrası Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ ve Eğitim İş Samsun İl Başkanı Onur Gündüz tarafından koro üyelerine çiçek takdim edildi.

Ertuğ ve Onur etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu - Güncel
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