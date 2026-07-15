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Havza'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu

Havza'da 15 Temmuz Şehitleri İçin Mevlit Okutuldu
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Samsun'un Havza ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Kevser Camisi'nde şehitler için mevlit ve Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Programa belediye başkanı, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun'un Havza ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Havza Kaymakamlığı koordinesinde düzenlenen etkinlikler, İlçe Müftülüğü tarafından Kevser Camisi'nde şehitler için okutulan mevlit ile başladı.

Mevlit ve Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Havza Müftüsü Cemil Alıcı tarafından şehitler için dua edildi.

Programa Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Garnizon Komutan Vekili Personel Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sazlıdere, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Akif Eraslan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Özgür Uyaroğlu
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