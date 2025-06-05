Havza Belediyesi'nden Kurban Bayramı Öncesi ve Sonrası Tedbirler

Havza Belediye tarafından Kurban Bayramı öncesi ve sonrası için dizi tedbir alındığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Havza Belediyesi tarafından bayram öncesi ve bayram sonrası için Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçe Şefliği olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını, bayram öncesi ilçe genelinde temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirildiğini belirtildi.

İlçe Kurban Hizmetleri Komisyonu kararları kapsamında bir dizi tedbir alındığını da hatırlatılan açıklamada, "Havza Belediye Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmesi için gerekli tedbirler alındı. Belediyeye bağlı birimlerce ilçe temizliği ve halkın rahatı için her türlü çalışma planı yapıldı. Temizlik İşleri Müdürlüğümüz bayram boyunca görevinin başında olacak." ifadesine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Murat İkiz, vatandaşlara hem çevre hem de kendi sağlıkları için kestikleri kurbanların atıklarını gelişigüzel atmamaları uyarısında bulunarak, "Kurban atıkları, hastalıklı organların sokağa atılmaması, kedi köpek gibi hayvanlar tarafından çıkarılmayacak derinlikte çukurlara gömülmesi gerekmekte. Hayvan pazarımız açık olduğu sürece veteriner hekimimiz tarafından da kurbanlık alanlara yardımcı olunmakta. Bunların yanı sıra zabıta ilçeye dışarıdan gelen misafirlere her konuda yardımcı olacak. Vatandaşlarımızın İlçe Kurban Komisyonu kararlarına uygun hareket etmeleri hem bizlerin iş yükünü azaltacaktır hem de çevre temizliğine katkı sunacaktır. Tüm hemşehrilerimin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlar, kurbanların kabulünü niyaz ederim." açıklamasında bulundu.