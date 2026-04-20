Havza'da Sazımız Sözümüz etkinliği düzenlendi

Havza Aşağısusuz Cem Evi Derneği tarafından Sazımız Sözümüz etkinliği düzenlendi.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Havza Aşağısusuz Cem Evi Derneği Başkanı Cenk Turhan, okul saldırılarında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah'tan rahmet diledi.

Turhan, "Küçük yaştaki canlarımızın ellerine silah değil saz yakışır. Bir daha böyle elim olayların yaşanmaması en büyük temennimiz." dedi.

Dernek faaliyetleri hakkında bilgilerin verildiği konuşmanın ardından aşıklar Özgür Polat, Hüseyin Korkankorkmaz ve Seyfi Alkan tarafından nefesler seslendirildi.

Gecede ayrıca aşıklar tarafından okul saldırılarında hayatlarını kaybedenler için ağıtlar yakıldı.

Gecenin sonunda sponsor Sadık Turhan'a önceki dönem Samsun Milletvekili ve On İki Yıldız Kültür Bilim Eğitim ve Sosyal Yaşam Vakfı kurucusu ve Mütevelli Heyeti Başkanı Kemal Zeybek ve dernek başkanı Turhan tarafından plaket takdim edildi.

Etkinliğe, Zeybek'in yanı sıra Havza İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, CHP Havza İlçe Başkanı Şener Geçit, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Havza Şube Başkanı Necati Köse ve vatandaşlar katıldı.