Hakimler Ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine Havvanur Yurtsever'in seçilmesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair TBMM Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Anayasa'nın 159'uncu maddesi ile Hakimler ve Savcılar Kurulu Kanunu'nun 18 ila 20'nci maddeleri uyarınca, Genel Kurulun 05 Kasım 2025 tarihli 13'üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda öğretim üyeleri/avukatlar arasından Havvanur Yurtsever Hakimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel