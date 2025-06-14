Havva Sibel Söylemez Gülnar İlçe Başkanlığını Ziyaret Etti

Ak Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, AK Parti Gülnar İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

Söylemez, programı kapsamında ziyaret ettiği partisinin ilçe teşkilatında ilgililerce karşılandı.

Burada partililere hitap eden Söylemez, Gülnar'a verilen değerin hizmetlerle somutlaştığını dile getirerek, ilçeye yaptıkları ve yapacakları projeler hakkında bilgi verdi.