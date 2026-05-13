Havuzlubahçe Mahallesi halkından 'Tozlubahçe' tepkisi

ADANA'da logar kapakları değiştirilen yolun yeniden asfaltlanmaması nedeniyle kışın çamur, yazın da toz içinde kalan Havuzlubahçe Mahallesi sakinleri tepki gösterdi. Mahalle halkı, belediye yetkililerini protesto etmek amacıyla sokağın girişine 'Tozlubahçe' tabelası astı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinin Havuzlubahçe Mahallesi'nde bazı sokaklarda 8 ay önce rögar kapaklarının değişimi yapıldı. Çalışmanın tamamlanmasının ardından bozulan yollar tekrar asfaltlanmadı. Yoldan geçen araçların kaldırdığı toz çevreyi kirletti. Toz nedeniyle zaman zaman rahatsızlandıklarını anlatan mahalle halkı, bozuk yolların araçlara da zarar verdiğini belirterek tepki için Şehit Ufuk Fesli Sokağı'nın girişine 'Tozlubahçe' yazılı tabela astı. Tabelanın önünde toplanan mahalleli, belediye yetkililerini protesto ederek yolun yapılmasını talep etti.

'KIŞIN ÇAMURLUBAHÇE YAZIN TOZLUBAHÇE OLUYOR'

Mahallelilerden İsmail Tümtek, "Kışın burası 'Çamurlubahçe' oluyor, yazın ise 'Tozlubahçe' mahallesi oluyor. Evlerimizin camını açamıyoruz; tozdan, pislikten her gün temizlik yapıyoruz. Mahallenin böyle olması bizim için büyük bir külfet" dedi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ OKULA PİS GİDİYOR'

Tabelayı asan Tuna Cömertpay, yetkililerin mahallenin sorunlarıyla ilgilenmediğini belirterek, "Uzun zamandır yollarımız bu halde dikkat çekmek amacıyla, tabelayı astık belediyeden herhangi bir dönüş alamıyoruz. Tek derdimiz, bu yolun son bulması, kışın çamurun içerisinde yüzüyorduk. Burası bir okul yolu, öğrencilerimiz buradan okullarına gidene kadar üstleri kirleniyordu, pis bir şekilde eğitim alıyorlardı. Sokağımızın yaşanabilir bir hali kalmadı" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı