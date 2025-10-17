Havsa'da Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

Havsa'da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende muhtarlar anıta çelenk sundu.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Abalar Muhtarı Serkan Göktaş, vatandaşların devlete ihtiyaç duyduğu anda çalacakları ilk kapının muhtarlıklar olduğunu söyledi.

Muhtarların, günümüzde en ücra yerleşim yerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak halkın her zaman yanında ve hizmetinde olduğunu belirten Göktaş, "Muhtarlar millet iradesiyle devletin şefkat elinin kesiştiği noktayı temsil etmektedir." dedi.

Törene, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle köy ve mahalle muhtarları katıldı.

Köken'e ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Havsa Kaymakamı Muammer Köken'i ziyaret etti.

Köse, Tarım ve Orman Bakanlığı Edirne İl Koordinatörü uzman Oktay Öcal, Uzunköprü Tarım ve Orman Müdürü Burak Esen ve Uzunköprü Ziraat Odası Başkanı Cemal Durmaz ile Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken'e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette ilçedeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri değerlendirildi.