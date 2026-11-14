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Havsa Belediyesi 2 bin 200 metrelik güzergaha 5 bin 500 ton asfalt serecek

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Havsa Belediyesi 2 bin 200 metrelik güzergaha 5 bin 500 ton asfalt serecek
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Havsa Belediyesi, Varoş Mahallesi Uzunköprü Caddesi çıkışından Dörtyol'a kadar olan bölümde asfaltlama çalışması başlattı. 2 bin 200 metrelik güzergaha 5 bin 500 ton asfalt serilecek ve 23 Kasım Caddesi boyunca sürecek çalışmaların yarın tamamlanması planlanıyor.

Edirne'nin Havsa ilçesinde belediye tarafından yürütülen asfaltlama çalışmaları kapsamında 2 bin 200 metrelik güzergaha 5 bin 500 ton asfalt serilecek.

Havsa Belediyesinden alınan bilgiye göre, asfaltlama çalışması ilçe merkezindeki Dörtyol mevkiinde, Varoş Mahallesi Uzunköprü Caddesi çıkışından Dörtyol'a kadar olan bölümde başlatıldı.

Çalışmalar, 23 Kasım Caddesi boyunca devam edecek.

Asfaltlama çalışmalarının yarın tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA
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