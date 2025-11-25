Haberler

Havran İlçe Emniyet Müdürlüğü Yeni Hizmet Binası Açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni İlçe Emniyet Müdürlüğü binası, Vali İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı bir törenle hizmete girdi. Yeni bina, emniyet teşkilatının hizmet kalitesini artıracak.

Balıkesir'in Havran ilçesinde yapımı tamamlanan İlçe Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'nun katıldığı törenle hizmete girdi.

Havran'da gerçekleştirilen açılış töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, emniyet teşkilatının vatandaşın huzur ve güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden fedakarca görev yaptığını vurguladı.

Yeni hizmet binalarının, personelin motivasyonunu artırdığını ve vatandaşa sunulan hizmet kalitesine doğrudan katkı sağladığını belirten Ustaoğlu, "Devletimizin imkanlarıyla inşa edilen, modern donanıma sahip bu yeni hizmet binamızın Havranlı hemşehrilerimize ve emniyet teşkilatımıza hayırlı olmasını diliyorum. Burada görev yapacak kahraman polislerimiz, ilçemizin asayişini sağlamak için çalışmalarını daha etkin bir şekilde sürdürecektir." ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından İlçe Müftüsü tarafından dua edildi. Vali Ustaoğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, açılış kurdelesini keserek binayı hizmete açtı.

Törenin ardından Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler, yeni hizmet binasını gezerek yetkililerden bilgi aldı, görevli personelle bir araya geldi.

Programa, Havran Kaymakamı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü, Havran Belediye Başkanı, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...

Yapay zeka Süper Lig şampiyonunu tahmin etti: Yüzde 61.3 ihtimalle...
Eski sevgili dehşeti! 'Beni tuzağa düşürdü' deyip fotoğraflarını paylaştı

Eski sevgili dehşeti! "Beni tuzağa düşürdü" deyip paylaştı
Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü

Sevgilisinin pasaportuna bakan adam, korkunç gerçeği gördü
'Müşteri ne içtiğini bilsin' diye 18 yıldır biriktiriyor! Binlercesini dükkanında sergiliyor

"Müşteri bilsin" diye 18 yıldır biriktirip dükkanında sergiliyor
İmamoğlu hakkında 2 bin 352 yıla kadar hapis istenen İBB iddianamesi kabul edildi

İmamoğlu için 2 bin 352 yıl hapis isteniyordu! İddianame kabul edildi
1 Ocak'ta başlıyor! Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem

Elektrik ve doğal gaz faturasında yeni dönem başlıyor
Mardin'de aile katliamı! Anne, baba ve 5 yaşındaki kızları ölü bulundu

Aynı aileden 3 kişi başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar

Mide bulandıran iddia! Kamerayı görünce apar topar kaçtılar
Sadettin Saran ve Asensio arasında viral olan diyalog: Bunu bilerek mi yaptın?

Sadettin Saran'ın sorusuna verdiği yanıta beğeni yağıyor
ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu

ABD'den gelen sinyal altın fiyatlarını coşturdu
Kenan İmirzalıoğlu'nu gözyaşlarına boğan olay! Sinem Kobal bir an olsun elini bırakmadı

Kenan İmirzalıoğlu gözyaşlarına boğuldu! Bir an olsun elini bırakmadı
Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç

Genç kız daha ilk buluşmada terk edildi! Nedeni çok ilginç
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.