Havaya Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı
Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya ateş ettiği belirlenen H.İ. isimli şüpheli, yapılan ihbar üzerine gözaltına alındı ve ruhsatsız silah ile mermi ve fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde havaya ateş eden H.İ'yi gözaltına aldı.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ile mermi ve fişek ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel