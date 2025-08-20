Havaya Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı

Havaya Ateş Eden Şüpheli Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya ateş ettiği belirlenen H.İ. isimli şüpheli, yapılan ihbar üzerine gözaltına alındı ve ruhsatsız silah ile mermi ve fişek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde havaya ateş ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde havaya ateş eden H.İ'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah ile mermi ve fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA / Bayram Uygun - Güncel
Merhum sanatçı Neşet Ertaş'ın kardeşi Ali Ertaş'a sahip çıkan Kırşehirliler oldu

Evsiz kalmıştı! Usta sanatçının emanetine hemşehrileri sahip çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük

İstanbul'un göbeğinde yine aynı rezillik: İğrenç bir topluma dönüştük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.