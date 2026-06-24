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Havalimanında 13 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı

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Mersin Tarsus'taki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yapılan kimlik sorgulamasında, uyuşturucu ticareti ve basit yaralama suçlarından toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan H.Ç. yakalanarak cezaevine teslim edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde bulunan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen kimlik kontrolü sırasında, kesinleşmiş 13 yıl hapis cezasıyla aranan H.Ç. yakalandı.

Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda 23 Haziran günü saat 14.30 sıralarında yurt dışından gelen yolcu H.Ç.'ye detaylı kimlik sorgulaması yapıldı. H.Ç.'nin 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan 12 yıl 6 ay, 'basit yaralama' suçundan ise 6 ay olmak üzere toplam 13 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi. Yakalanan hükümlü, cezaevine teslim edildi.

Haber-Kamera: Koray ÜNLÜ/MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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