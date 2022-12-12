Adnan Menderes Havalimanı'nda ikinci kattan düşen genç kadının ölümünde intihar şüphesi Güncel Haberler İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 2'inci kattaki yolcu bekleme salonundan düşen Beyaz T., hayatını kaybetti. Uzun süre telefonla konuşan kadının, yanındaki 3 arkadaşına uçağa önden gitmelerini söylediği, ardından korkunç olayın gerçekleştiği öğrenilirken, polis intihar ihtimali üzerinde duruyor. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda korkunç bir olay meydana geldi. İş seyahati için Antalya'dan İzmir'e gelen, bilişim firması pazarlama müdürü Beyza T. (32), geçen cumartesi akşamı, dönüş için Adnan Menderes Havalimanı'na gitti. Yanındaki 3 arkadaşına uçağa önden gitmelerini, kendisinin arkadan geleceğini söyleyen Beyza T., 2'nci kattaki yolcu bekleme salonundan zemin kata düştü. OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ Havalimanı güvenlik personelinin durumu ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, Beyza T.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Antalya uçağında anons yapan polis, Beyza T.'nin arkadaşlarını uçak dışına çıkarıp ifadelerine başvurdu. OLAYDAN ÖNCE UZUN SÜRE TELEFONLA KONUŞMUŞ Polis intihar ihtimali üzerinde dururken, Beyza T.'nin olaydan önce bir kişiyle cep telefonuyla uzun süre konuştuğu belirlendi. Beyza T.'nin cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Adnan Menderes Havalimanı İzmir Güncel Haberler

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