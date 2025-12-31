Şanlıurfa'da havale geçiren bebek paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde havale geçiren 6 aylık bir bebek, kar kalınlığının 65 santimetreyi bulduğu bölgeden paletli ambulans ile hastaneye ulaştırıldı. Tedavisine başlanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde havale geçiren 6 aylık bebek, kar kalınlığının 65 santimetreyi bulduğu bölgeden paletli ambulansla hastaneye ulaştırıldı.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kırsaldaki Kumçeşme Mahallesi'nde 6 aylık Poyraz Taşkın'ın havale geçirmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.
Koordinasyon birimi tarafından yapılan planlamayla, kar kalınlığının 65 santimetreyi bulduğu bölgeye paletli ambulans sevk edildi.
Paletli ambulansla bölgeden alınan bebek, yaklaşık 2 saatte Viranşehir Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Tedavisine başlanan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.