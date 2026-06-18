Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erdemoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna bir kuşun düştüğünü ve buradan çıkmak için çırpındığını gören binadakiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinin yaklaşık 5 metre yükseklikten yakalama aparatı kullanarak kurtardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı