Havalandırma boşluğuna düşen güvercini itfaiye kurtardı
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekipleri tarafından yakalama aparatıyla kurtarıldı.
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde havalandırma boşluğuna düşen güvercin, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Erdemoğlu Mahallesi'nde bir apartmanın havalandırma boşluğuna bir kuşun düştüğünü ve buradan çıkmak için çırpındığını gören binadakiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri havalandırma boşluğunda mahsur kalan güvercinin yaklaşık 5 metre yükseklikten yakalama aparatı kullanarak kurtardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı