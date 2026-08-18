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Bursa'da Kız İsteme Eğlencesinde Havai Fişek Panigi

Bursa'da Kız İsteme Eğlencesinde Havai Fişek Panigi
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde dün akşam bir kız isteme töreninin ardından sokakta yapılan eğlencede hatalı yerleştirilen havai fişekler davetlilerin üzerine düşerek patladı. Panik yaşayan konuklar kaçıştı, ancak yaralanan olmadı. Eğlence kaldığı yerden devam etti.

BURSA'da kız isteme eğlencesinde atılan havai fişekler, davetlilerin bulunduğu bölgeye düştü. Konuklar panik içinde etrafa kaçışırken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kız isteme töreninin ardından sokakta gerçekleştirilen eğlencede zemine hatalı şekilde yerleştirilen havai fişekler, ateşlendikten kısa süre sonra davetlilerin bulunduğu bölgeye düşerek patladı. Paniğe kapılan davetliler, çevreye kaçıştı. Bir davetli tarafından cep telefonuyla görüntülenen olayın ardından eğlence, kaldığı yerden devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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