Havacılık öğrencilerine kabin simülasyon sınıfında uygulamalı eğitim

IĞDIR Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü öğrencileri, kabin hizmetlerini, oluşturulan 'Uçak Kabin Simülasyon (Mock-Up)' sınıfında uygulamalı öğrenme fırsatı buluyor.

Eğitim faaliyetlerine 2019-2020 akademik yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde başlayan Havacılık Yönetimi bölümü, 4 yıllık lisans programıyla, hava yolu işletmeciliği, yer hizmetleri, lojistik ve destek hizmetleri gibi temel alanlarda öğrencilere ileri düzeyde bilgi ve beceri kazandırıyor. Sektörün ihtiyacı olan uzman personel yetiştirilen bölümde öğrenciler 'Uçak Kabin Simülasyon (Mock-Up)' sınıfında uygulamalı eğitim görüyor. Uçak kabinlerindeki tüm bölümlerin yer aldığı simülasyonda, öğrencilere ikram servisi, ilk yardım, emniyet kemeri, yolcu ağırlama ve acil durumda yapılması gerekenler de öğretiliyor.

REKTÖR SİMÜLASYON EĞİTİMİNDE

Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı Müdürü Fikret Bağca ile Havacılık Yönetimi bölümündeki Uçak Kabin Simülasyon (Mock-Up) sınıfını ziyaret etti. Ziyarette, öğrencilerin sektörel pratik becerilerini geliştirmeye yönelik kullanılan simülasyon ortamı hakkında detaylı bilgiler alındı. Personel ve öğrencilerle de sohbet eden Prof. Dr. Ekrem Gürel, kabin görevlisi gibi İngilizce anons yaptı. Rektör Gürel ve beraberindekiler, daha sonra tıpkı bir uçakta seyahat eder gibi öğrencilerin yaptığı simülasyonu izledi.

Havacılık alanında uygulamalı eğitimin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Gürel, "Üniversite olarak teorik bilgiyi uygulama ile destekleyen eğitim modellerini önemsiyoruz. Bu simülasyon sınıfı, öğrencilerimizin sektöre daha donanımlı ve tecrübeli şekilde hazırlanmasına katkı sağlıyor" dedi.

Bağca ise havacılık sektöründe disiplin, güvenlik ve doğru iletişimin kritik rol taşıdığını belirterek bu tür uygulama alanlarının öğrenciler için büyük fırsatlar sunduğunu ifade etti.