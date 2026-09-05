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Kocaeli'de Airbus A340 Uçağında Yangın

Kocaeli'de Airbus A340 Uçağında Yangın
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Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler uçağın gövdesini sararken, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan Airbus A340 tipi yolcu uçağında yangın çıktı. Alevler uçağın gövdesini sararken olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çayırova ilçesi Şekerpınar Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'ndeki Havacılık Bilim Merkezi olarak kullanılan uçakta saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevler uçağın gövdesini sararken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

2018 yılında parça parça 14 TIR'la ilçeye getirilerek 17 dönümlük bir araziye konuşlandırılan ve daha sonra da montajı yapılan kanat açıklığı 60, gövde uzunluğu 64 metre olan Airbus A340 tipi yolcu uçağı Havacılık Bilim Merkezi olarak hizmet vermeye başlamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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