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Hava Sıcaklıkları Yükseliyor, Yağışlar Devam Ediyor

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Meteoroloji, yurt genelinde hava sıcaklıklarının 6-8 derece yükseleceğini açıkladı. Bazı bölgelerde yağışların yağmur ve kar şeklinde olması beklenirken, buzlanma ve çığ tehlikesine karşı vatandaşlar uyarıldı.

(ANKARA) - Meteoroloji'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, mevsim normallerinin altına inen sıcaklıklar tekrar yükselmeye başlıyor. Meteoroloji, hava sıcaklıklarının yurt genelinde 6-8 derece artacağını bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporunda, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimler hariç, diğer yerlerde 6-8 derece yükseleceği tahmin ediliyor.

MGM, sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ile birlikte pus ve yer yer sis beklendiğini, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında ise çığ tehlikesi bulunduğunu kaydetti.

MGM, çığ tehlikesi, buzlanma ve zirai don olaylarının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 20, en düşük 8; İstanbul'da en yüksek 18, en düşük 10; İzmir'de en yüksek 23, en düşük 12 derece olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel
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