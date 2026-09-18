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Hava Kuvvetlerinden Karadeniz'de eğitim uçuşu

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçakların, "Karadeniz Eğitim Uçuşu"nu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçakların, "Karadeniz Eğitim Uçuşu"nu gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Merzifon/Amasya Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, uçuşa ilişkin görüntülere de yer verildi.

Kaynak: AA
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