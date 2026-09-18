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Hava Kuvvetleri'nden Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu

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Hava Kuvvetleri'nden Batı Karadeniz'de eğitim uçuşu
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BATI Karadeniz üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarla 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildi.

BATI Karadeniz üzerinde Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklarla 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan uçaklarımızla Batı Karadeniz'de 'Karadeniz Eğitim Uçuşu' başarıyla gerçekleştirildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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