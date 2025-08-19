Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni

Hava Kuvvetleri'nde Devir Teslim Töreni
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katılımıyla, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda devir teslim töreni gerçekleştirildi. Orgeneral İsmail Güneykaya, görevini Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.

HAVA Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun katılımı ile Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda devir teslim töreni düzenlendi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu; 15 Ağustos 2025 tarihinde yayınlanan 2025 Yılı General/Amiral Atamaları kapsamında, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine katıldı. Devir teslim töreninde Orgeneral İsmail Güneykaya, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığı görevini Korgeneral Rafet Dalkıran'a devretti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye sitem etti: Beni kaybettiniz

Türk kızı, vize başvurusunu reddeden ülkeye böyle sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun

Güle güle Ahmed Kutucu! Süper Lig ekibine hayırlı olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.