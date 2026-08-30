HÜRJET 30 Ağustos'ta Gök Vatan'da: İlk Uçuş Başarıyla Tamamlandı

(ANKARA) - Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek ilk HÜRJET'in yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdiğini belirterek, "İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"HÜRJET'imizi Büyük Zafer'in 104. yıl dönümünde Gök Vatan'la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin ardından ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. İstiklalimizi zafere taşıyan irade, bugün milli havacılığımızın kanatlarında yükselmeye devam edecek. Bu gururda emeği bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ personelimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, istiklalimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

Kaynak: ANKA