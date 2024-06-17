Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu Mehmetçiği Ziyaret Etti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla, Eskişehir, Diyarbakır ve Merzifon'da görevli Mehmetçiği ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ilk olarak Eskişehir'deki Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi'ni ziyaret etti.

Kadıoğlu, daha sonra Diyarbakır'daki 8'inci ve Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlıklarında inceleme ve denetlemelerde bulunarak görevi başında bulunan birlik komutanlarının ve Mehmetçiğin bayramını kutladı.