Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Kore Cumhuriyeti Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Lee Youngsu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Orgeneral Lee Youngsu'nun, Orgeneral Kadıoğlu'nun resmi davetlisi olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahını ziyaret ettiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından taltif edilen "Türk Silahlı Kuvvetleri Liyakat Nişanı"nın, Kadıoğlu tarafından Youngsu'ya takdim edildiği belirtildi.