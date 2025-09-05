Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'nun Pakistan Ziyareti

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Pakistan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, 3-4 Eylül'de Pakistan'ı ziyaret etti.

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra Nur Khan Hava Üssü ve Asghar Khan Hava Akademisinde bulunan Hava Savunma Akademisi ile Karakter Liderlik Merkezi'ni ziyaret eden Kadıoğlu, burada eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeli ile bir araya geldi.

Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.