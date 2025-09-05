Haberler

Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu'nun Pakistan Ziyareti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Pakistan'da çeşitli temaslarda bulunarak, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı ile ikili görüşmeler yaptı. Ayrıca, Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Pakistan'da çeşitli temaslarda bulundu.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, 3-4 Eylül'de Pakistan'ı ziyaret etti.

Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ve Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sahir Shamshad Mirza ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Daha sonra Nur Khan Hava Üssü ve Asghar Khan Hava Akademisinde bulunan Hava Savunma Akademisi ile Karakter Liderlik Merkezi'ni ziyaret eden Kadıoğlu, burada eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeli ile bir araya geldi.

Paylaşımda, ziyaretten fotoğraflar da yer aldı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
Ali Koç'tan seçim için sürpriz hamle

Ali Koç'tan seçim hamlesi: Efsane isim geri dönüyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ergin Ataman'dan FIBA'ya sert tepki

FIBA'ya sert tepki: Gece 3'te bile oynatsanız engelleyemezsiniz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.