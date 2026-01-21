Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, Katar'da resmi temaslarda bulundu
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Katar'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında, Typhoon uçakları tedarik süreci hakkında Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri ile üçlü toplantı yapıldı.
Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Katar'a gitti.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu, ziyaret kapsamında, Doha/Katar'da Typhoon uçakları tedarik sürecini görüşmek üzere Katar Hava Kuvvetleri Komutanı ev sahipliğinde Birleşik Krallık Hava Kuvvetleri ile beraber üçlü toplantı gerçekleştirdi.
Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel