Hava Kuvvetleri Komutanı Şehit Aileleriyle Bir Araya Geldi

Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, İzmir'in Menderes ilçesinde şehit aileleriyle bir araya geldi.

Özdere Özel Eğitim Merkezi Komutanlığında şehit aileleri onuruna düzenlenen programa katılan Orgeneral Kadıoğlu ve eşi, şehit ailelerini kapıda karşılayarak selamlaştı.

Orgeneral Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada şehit aileleriyle beraber olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Şehitlerimizin bize bıraktıklarının haklarını vermek, bu emanetleri gözetmek ve bizden sonrakilere devretmek konusunda bu enerjiyi biz sizlerden alıyoruz. Bu geceye katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum." dedi.

Hava Eğitim Komutanı Hava Korgeneral Erdoğan Gür ile Hava Kuvvetlerine bağlı generallerin de katıldığı yemekte, ailelerle hatıra fotoğrafı çekildi, şehit çocuklarına hediyeler takdim edildi.