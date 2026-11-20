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Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran'ın, Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dalkıran, 16-19 Kasım tarihleri arasında Pakistan'ı ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetler ve Savunma Kuvvetleri Komutanı Mareşal Syed Asim Munir ve Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmed Baber Sidhu ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Orgeneral Dalkıran, ayrıca İslamabad Büyükelçiliğini de ziyaret etti.

Pakistan Ulusal Havacılık Bilim ve Teknoloji Parkı ile Pakistan Havacılık Kompleksi'nde incelemelerde bulunan Orgeneral Dalkıran, Risalpur'daki Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisi Asghar Khan bünyesinde yer alan Mükemmeliyet Merkezi'nde eğitim gören Türk Hava Kuvvetleri personeliyle bir araya geldi.

Orgeneral Dalkıran, ayrıca Pakistan Hava Kuvvetleri Akademisinde düzenlenen mezuniyet törenine "şeref konuğu" olarak katıldı.

Kaynak: AA