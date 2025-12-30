Haberler

Hava Kuvvetleri'nden Kıbrıs Adası'nın Güneyinde Eğitim Uçuşu

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı muharip ve destek uçakları, Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu yaptı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs Adası'nın güneyinde, Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi" denildi.

