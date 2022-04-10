Hava kirliliği kritik seviyede

Başkent Tahran'dan detay görüntüler

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden gelen toz taşınımı hava kirliliğine neden oldu. İran Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde hava kirliliğinin 416 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve şehrin bazı bölgelerinde ise hava kirliliğinin en yüksek seviye olan 500 mikrogram/metreküpe yükseldiği belirtildi.