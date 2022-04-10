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Hava kirliliği kritik seviyede

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Başkent Tahran'dan detay görüntüler TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden gelen toz taşınımı hava kirliliğine neden oldu.

Başkent Tahran'dan detay görüntüler

TAHRAN - İran'ın başkenti Tahran'da, Irak, Suriye ve Suudi Arabistan üzerinden gelen toz taşınımı hava kirliliğine neden oldu. İran Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklamada, Tahran genelinde hava kirliliğinin 416 mikrogram/metreküp olarak ölçüldüğü ve şehrin bazı bölgelerinde ise hava kirliliğinin en yüksek seviye olan 500 mikrogram/metreküpe yükseldiği belirtildi.

Hava kirliliği kritik seviyede

Hava kirliliği kritik seviyede

Hava kirliliği kritik seviyede

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AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Tahran, Suriye, Irak, İran, Güncel, Haberler

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