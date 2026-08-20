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DEM Parti'den Hemşire İkra Avcı'ya Destek: 'Derhal Görevine İade Edilsin'

DEM Parti'den Hemşire İkra Avcı'ya Destek: 'Derhal Görevine İade Edilsin'
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, saçını ördüğü gerekçesiyle görevinden ihraç edilen ve açılan davadan beraat etmesine rağmen mesleğine döndürülmeyen hemşire İkra Avcı'ya tepki gösterdi. Hatimoğulları, 'Kabul etmiyoruz. İkra Avcı derhal görevine iade edilsin' diyerek sağlık çalışanının hak ettiği göreve dönmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, sağlık çalışanı İkra Avcı'nın görevinden ihraç edilmesine tepki göstererek, "Kabul etmiyoruz. İkra Avcı derhal görevine iade edilsin" dedi.

Hatimoğulları, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İkra Avcı bir hemşire. Kimsenin diline, kimliğine, ırkına bakmadan yaraları sarıyor, hayat kurtarıyor. İkra bugün, Rojava'da katledilen bir kadının ölümüne tepki göstermek için saçını ördüğü gerekçesiyle mesleğinden ihraç edildi. Üstelik açılan davadan beraat etmesine rağmen! Kabul etmiyoruz. İkra Avcı derhal görevine iade edilsin!" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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