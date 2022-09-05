HATİCE VE FEHİME SULTAN YALILARI HAZİNEYE DEVREDİLDİ Güncel Haberler BEŞİKTAŞ'ta bulunan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları, hazineye devredildi. BEŞİKTAŞ'ta bulunan Hatice Sultan ve Fehime Sultan yalıları, hazineye devredildi. İstanbul Valiliği'nde toplanan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu öğle saatlerinde Beşiktaş Ortaköy'de bulunan yalılar hakkında karar verdi. Karar sonrası valilik önünde açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, 'Yargı yoluna müracaat edeceğiz. Yargının vereceği karar çerçevesinde de tekrar bu mülkün eminizki İBB ve16 milyona tescil edilecektir" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hatice Sultan Beşiktaş Güncel Haberler

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