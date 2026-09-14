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Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti

Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti Haber Videosunu İzle
Hataylı depremzede gözyaşları içinde Bakan Kurum'a teşekkür etti
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hataylı depremzedenin gözyaşlarıyla kendisine teşekkür ettiği anları paylaştı. Deprem sürecinde yürütülen saha çalışmalarına ve yeniden inşa sürecine vurgu yapan Bakan Kurum "Asrın İnşası ile sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta Muğla ziyareti sırasında yanına gelerek gözyaşları içinde deprem bölgesi için teşekkür eden Hataylı vatandaşın görüntülerini, "Asrın İnşası ile sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık” notuyla paylaştı. Genç kadının "Siz hep bizimle oldunuz. O süreci bizimle yaşayan bilir. Kolay değildi; oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun" sözleri herkesi duygulandırdı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen hafta Muğla Fethiye’’de düzenlenen dip çamuru temizliği ve Mapa-Şamandıra Sistemleri’nin hizmete alım törenine katıldı. Fethiye’de yoğun ilgiyle karşılanan Bakan Kurum’un yanına gelen Hataylı bir depremzede vatandaş gözyaşları içinde teşekkür etti.

"O SÜRECİ BİZİMLE YAŞAYAN BİLİR"

Bakan Kurum’un deprem sürecinde çadırlarını ziyaret ettiğini, sık sık bölgeye gelerek inşa çalışmalarını koordine ettiğini söyleyen genç kadın, “Çok zor dönemler geçirdik. Hayatta kalmaya çalıştık. Ama siz bizim soframıza geldiniz, çadırlarımızı tek tek ziyaret ettiniz. İşletmelerimizi kaybettik ama siz hep bizimle oldunuz. O süreci bizimle yaşayan bilir. Kolay değildi; oraları bu hale getirdiniz, Allah razı olsun. Orada yaptığınız her şey için çok teşekkür ederiz. Fazlasıyla halkın içinde oldunuz. Hakkınızı helal edin” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

”GÖNÜLLER YAPTIK”

Bakan Kurum o karşılaşmanın görüntülerini “Asrın İnşası ile sadece 455 bin konut değil, gönüller yaptık” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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