Hataylı balıkçılar denize açılmak için hazırlıklara başladı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hava şartları ve ardından da deprem nedeniyle denize hasret kalan amatör balıkçılar, "vira bismillah" demek için teknelerinin bakımını yapıyor.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde hava şartları ve ardından da deprem nedeniyle denize hasret kalan amatör balıkçılar, "vira bismillah" demek için teknelerinin bakımını yapıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, İskenderun ilçesinde çok sayıda bina yıkıldı, sahil şeridinde çökmeler meydana geldi.

Bölgede amatör olarak balıkçılık yapanlar da yaşanan afet nedeniyle denize hasret kaldı.

Depremlerin ardından sahilde yükseltme çalışmalarının yürütülmesiyle çok sayıda amatör balıkçı da teknelerini suya indirip yeniden denize dönmek için hazırlıklara başladı.

Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemileri için 15 Nisan'da başlayan av yasağından muaf tutulan kıyı balıkçıları, teknelerinin genel bakımlarını tamamlayarak bir süre sonra denize açılmayı planlıyor.

"Artık normale dönmek zorundayız"

Amatör balıkçılardan Mehmet Gümüş, AA muhabirine, depreme evinde yakalandığını, oturduğu mahallede de ciddi yıkımların olduğunu söyledi.

Gümüş, deprem nedeniyle evinde ve ailesinde bir sıkıntı olmadığını ancak çok sayıda tanıdığını kaybettiğini belirtti.

Hobi olarak amatör balıkçılık yaptığını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Çok ciddi bir deprem enkazından çıktık. Buradaki tüm balıkçılar ölümün içerisinden çıktılar. Ben tekneyi bugün indirdim. 60 gündür kıyıda duruyordu. Ciddi darbe almıştı. Artık normale dönmek zorundayız. Biz o enkazın içinden çıktık ama bunu kafamızdan atmak zorundayız. Bugün 3 tekneyi suya indirdik. Artık hayat normale dönmek zorunda."

Gümüş, hazırlıkları tamamladıktan sonra hava şartlarına göre balık tutmaya gideceklerini dile getirdi.

Balıkçılardan Ali Karaca da 30 yıldır amatör olarak balıkçılıkla uğraştığını belirterek, "Depremden sonra hiç çıkamadık. Sahil şeridi çökünce teknemize giriş çıkışımız zorlaştı. Bakım zamanı da gelmişti biz de karaya aldık tekneyi. Bakıma başladım. Bakım bitince denize açılacağız." diye konuştu.

Teknesinde ticari olarak balıkçılık yapan Volkan Mustafa Sönmez de "asrın felaketi"nden önce de olumsuz hava şartlarıyla nedeniyle bir müddet denize açılamadıklarını, depremle de mavi sulara iyice uzak kaldıklarını söyledi.

Teknede hazırlık yapmaya başladıklarını ve balık tutmak isteyen 10 kişilik bir ekiple açılacaklarını anlatan Sönmez, şunları kaydetti:

"Depremi hepimiz yaşadık. Benim evimde az hasar var. Ailemizde kayıp yok. Teknemizde kardeşimizle para kazanıyoruz. Yaklaşık 3 ay oldu biz denize çıkmayalı. Şu an için hazırlıklarımız tamam. Artık balık tutmaya çıkmak istiyoruz."