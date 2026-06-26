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Hatay ve Mersin'de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu

Hatay ve Mersin'de vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu
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Hatay ve Mersin'de muharrem ayı dolayısıyla camilerde cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure dağıtıldı. Dağıtıma vali, belediye ve ilçe müdürleri katıldı.

Hatay ve Mersin'de muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Habib-i Neccar Camisi'nde aşure dağıtıldı.

Cuma namazı sonrası aşure dağıtımına Vali Mustafa Masatlı da katıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde de cuma namazı sonrası vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bozyazı Belediyesince Denizci Mehmet Cami'sinde düzenlenen aşure dağıtımına İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Şahin ve İlçe Müftüsü Yakup Avcı da katıldı.

Kaynak: AA / Ali Küçük
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