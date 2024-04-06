Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve ilçe belediye başkanlarını kabul etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, mazbatasını alarak görevine başlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk ve beraberindeki ilçe belediye başkanlarını makamında kabul etti.

Vali Masatlı, ziyarette yerel yönetimlerde Hatay'a hizmet edecek Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkanlarına yeni görevlerinde başarılar dileyerek hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

Masatlı, ziyaret sonunda konuklarıyla fotoğraf çektirdi.