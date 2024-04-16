Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Öntürk EXPO Kisecik'teki makam girişinde karşıladığı Vali Masatlı'ya yapılacak hizmetler ve projeleri hakkında bilgi verdi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Öntürk, Hatay'a daha iyi hizmet sunulması için el birliğiyle çalışacaklarını iletti.

Vali Masatlı da göreve başlayan Öntürk'ün Hatay'ın ihya ve inşasında başarılı işlere imza atacağına inandığını söyledi.

Masatlı, ziyarette Büyükşehir Belediyesi anı defterini imzaladı.