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Hatay Valisi Masatlı Sınır Kapılarında İncelemelerde Bulundu

Hatay Valisi Masatlı Sınır Kapılarında İncelemelerde Bulundu
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Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Suriyelilerin geçiş işlemlerinin hızlandırıldığı Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında incelemelerde bulundu. Vali Masatlı, yetkililerden bilgi alarak yardım kuruluşları ve basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ülkelerine dönmek isteyen Suriyelilerin geçişlerinin sürdüğü Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında incelemede bulundu.

Masatlı, Yayladağı Sınır Kapısı'na giderek buradaki çalışmalar hakkından yetkililerden bilgi aldı.

Daha sonra Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'na giden Masatlı, burada da devam eden çalışmaları yerinde gördü.

Vali Masatlı, buradaki basın mensuplarıyla selamlaştı, sınıra yakın noktada konuşlanan yardım kuruluşlarının temsilcilerini ve Suriyelilerin çıkış işlemlerinin hızlanmasına katkı sağlayan Göç İdaresi Başkanlığının mobil hizmet aracındaki görevlileri ziyaret etti.

Ayrıca Cilvegözü ve Yayladağı sınır kapılarında Suriyelilerin geçişini takip eden basın mensuplarının çalışmalarını kolaylaştırmak için AFAD tarafından gönderilen mobil tırlar da hizmete başladı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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