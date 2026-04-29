Hatay Valisi Masatlı, restorasyon ve rekonstrüksiyonu süren çarşılarda incelemelerde bulundu

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan çarşılarda sürdürülen restorasyon ve rekonstrüksiyon çalışmalarını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Masatlı, tarihi Uzun Çarşı ile Ayakkabıcılar Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Depremde hasar alan çarşılarda yürütülen çalışmaları inceleyen Masatlı, firma yetkililerinden bilgi aldı.