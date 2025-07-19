Hatay Valisi Masatlı İskenderun Projelerini İnceledi

Hatay Valisi Masatlı İskenderun Projelerini İnceledi
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İskenderun'da yürütülen projeleri yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, İlçe Sağlık Müdürlüğü hizmet binası ve tamamlanan millet kütüphanesi ile inşası devam eden öğretmenevi hakkında bilgi aldı.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, İskenderun ilçesinde yürütülen projeleri yerinde inceledi.

Valiliğin açıklamasına göre Masatlı, İlçe Sağlık Müdürlüğünün hizmet binasındaki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Masatlı, yapımı tamamlanan İskenderun Millet Kütüphanesi ile inşası süren İskenderun Öğretmenevi'ni de inceledi.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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