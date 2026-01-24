Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde incelemelerde bulundu.

Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Cumhuriyet, Emek ve Aksaray mahallelerinde 4 bin 320 konut, 565 dükkan inşa edilen alanları inceledi.

Mahallelerdeki altyapı çalışmalarını da inceleyen Vali Masatlı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.