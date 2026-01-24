Hatay Valisi Masatlı, Antakya'daki kentsel dönüşüm çalışmalarını inceledi
Vali Mustafa Masatlı, Antakya'da kentsel dönüşüm projelerini yerinde inceledi ve yetkililerden detaylı bilgi aldı.
Hatay Valisi Mustafa Masatlı, merkez Antakya ilçesinde yerinde kentsel dönüşüm projesi uygulanan mahallelerde incelemelerde bulundu.
Valiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, Masatlı, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, Cumhuriyet, Emek ve Aksaray mahallelerinde 4 bin 320 konut, 565 dükkan inşa edilen alanları inceledi.
Mahallelerdeki altyapı çalışmalarını da inceleyen Vali Masatlı, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.