Hatay Valisi Mustafa Masatlı AA'nın kuruluşunun 106. yılını kutladı

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Anadolu Ajansının (AA) 106'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Masatlı, mesajında, AA'nın Milli Mücadele döneminde doğru ve güvenilir bilgiyi ulaştırmak adına tarihi sorumluluk üstlendiğini hatırlattı.

AA'nın habercilik ilkelerine bağlılığı, tarafsızlığı, güvenilirliği ve süratiyle ülkenin en köklü ve saygın kuruluşlarından olduğunu belirten Masatlı, " Anadolu Ajansı, yalnızca bir haber kuruluşu değil aynı zamanda milletimizin müşterek hafızasını kayıt altına alan, devletimizin ve toplumumuzun önemli dönüm noktalarına tanıklık eden müstesna bir kurumdur." ifadelerini kullandı.

Masatlı, AA'nın güçlü yayıncılık anlayışıyla ülkenin ulusal ve uluslararası alandaki etkinliğine önemli katkılar sağladığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Doğru bilgiye ulaşmanın her zamankinden daha kıymetli hale geldiği günümüzde, Anadolu Ajansının yürüttüğü çalışmalar basın mesleğinin saygınlığı, kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi ve hakikatin korunması açısından son derece değerlidir. Bu anlamlı yıl dönümü vesilesiyle, Anadolu Ajansının kuruluşunda emeği bulunanları rahmet ve minnetle yad ediyor, başta yönetici ve çalışanları olmak üzere, geçmişten bugüne bu köklü kurumun çatısı altında emek veren tüm mensuplarını tebrik ediyor, çalışmalarında sağlık, başarı ve muvaffakiyetler diliyorum. Anadolu Ajansının 106. kuruluş yıl dönümünü en kalbi duygularımla kutluyorum."