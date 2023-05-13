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Hatay Valiliğinden kente dönen depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti

Hatay Valiliğinden kente dönen depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti

Güncel Haberler

Hatay Valiliği, şehir dışından kente geri dönen depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

Hatay Valiliği, şehir dışından kente geri dönen depremzedelere ücretsiz ulaşım hizmeti sağlıyor.

Valilik, kente toplu taşıma araçlarıyla gelen depremzedelerin ulaşımında kolaylık sağlamak adına çalışma başlattı.

Bu kapsamda taksi ve minibüs kiralayan Hatay Valiliği, şehir dışından kente geri dönen depremzedeleri gitmek istedikleri adrese ücretsiz götürüyor.

Ücretsiz ulaşım hizmeti kapsamında, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanacak depremzedelerin de kaldıkları çadır ve konteynerden alınarak oy kullanacakları okullara götürüleceği öğrenildi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından gittiği Balıkesir'den seçimlerde oy kullanabilmek için dönen Mehmet Toprak sunulan ücretsiz ulaşım hizmetinden memnun kaldığını belirtti.

Görkem Güvelik de ücretsiz ulaşım hizmeti sayesinde sıkıntı yaşamadığını aktararak yetkililere teşekkür etti.

Antakya'da özel servis işletmeciliği yapan Mustafa Zeytineli, istedikleri adrese ücretsiz götürdükleri depremzedelerin sunulan hizmetten çok memnun olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Erdal Türkoğlu - Güncel

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