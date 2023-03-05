HATAY VALİLİĞİ İÇME SUYU SIKINTISI YOK

Antakya'daki bir çadır kentin yönetim başkanı Abdülmecit Özmen, 300'e yakın çadırda 1500 vatandaşın kaldığını, personelle birlikte sayının 1650'yi bulduğunu belirterek, 'İçme suyunu kapalı sulardan sağlıyoruz, diğer suları da kontrolleri yapılarak Serinyol tarafından tankerlerle taşıyoruz. Bu tankerlerden verilen suların üzerine 'içilemez' diye de özellikle vurguluyoruz. Bazı yerlerde kaçak olabilme ihtimaline karşı o suyu içme suyu olarak kullanmalarına müsaade etmiyoruz. Sadece duş, çamaşır, tuvalet gibi alanlarda kullanabiliyorlar. Bu su, kontrollerden geçtikten sonra Serinyol bölgesinden getiriliyor, sabah ve akşam iki kez su takviyesi yapılıyor. Arada sıkıntı yaşanırsa da 25 tonluk tankerlerle buraya su gönderiliyor dedi.

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HATAY (DHA)